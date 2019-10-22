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Каждый 7-й украинец смотрит российские СМИ

Комментариев: 6
В основном для того, чтобы получить альтернативную точку зрения, но есть и те, кто им больше доверяет.
Кадр из пропагандисткой программы "60 минут" на канале "Россия-1"
Кадр из пропагандисткой программы "60 минут" на канале "Россия-1"
кадр из видео

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13% украинцев лично используют российские медиа как источник получения новостей. Основной причиной для этого они называют возможность узнавать альтернативную точку зрения. Об этом говорится в результатах опроса USAID-Internews “Отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа в 2019 году“.

Исследование показало, что хотя лично российскими СМИ пользуются только 13% украинцев, каждый третий (30%) респондент заявляет, что кто-нибудь из его окружения использует российские медиа в качестве источника новостей.

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Для 35% украинцев, которые пользуются российскими СМИ, это просто возможность получить альтернативную точку зрения. Еще 22% считают российские СМИ интересными. 21% заявили, что российские СМИ – это возможность получать новости на русском языке. Только 4% опрошенных признались, что смотрят/читают российские медиа потому, что считают их более правдивыми и независимыми.

Исследование проводились в течение июня-июля 2019 года. В опросе приняли участие 4056 респондентов из 12 областей Украины. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

13% украинцев лично используют российские медиа как источник получения новостей
13% украинцев лично используют российские медиа как источник получения новостей
страница из отчета

Напомним, социологи выяснили, что Украина лидирует в мире по позитивному отношению к ЕС. 79% украинцев положительно относятся к Евросоюзу

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Теги: соцопрос, СМИ, Россия
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    22.10.2019, 19:45
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Я смотрю мокшанский канал "Охота и рыбалка", мне не стыдно признаться - он мне нравится. Про другие не знаю - не смотрел.
MATROS    22.10.2019, 19:36
Оценка:  -1
MATROS
На Привозе:
— Купите своей жене розы!
— У меня нет жены.
— Тогда своей невесте!
— Но у меня нет невесты.
— Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь.
T-REX2    22.10.2019, 19:16
Оценка:  0
T-REX2
Глаз ТВ в помощь
ThaiFever    22.10.2019, 19:04
Оценка:  -1
ThaiFever
те кто на БМ майдано-троли все 100% смотрят РФ СМИ
Распятый_мальчик    22.10.2019, 19:04
Оценка:  0
Распятый_мальчик
Я также смотрю, каждое воскресенье! Так хочется какого-то юмора перед рабочей неделей, а все развлекательные укр передачи показывают в пятницу и субботу. Поэтому смотрю их клоунов. Есть у них фишка-берут самого смешного клоуна и называют его "експертом". Вроде привык, но все-равно каждый раз смеюсь!
Антибес    22.10.2019, 19:03
Оценка:  -3
Антибес
А вот это уже зрадная зрада!Немедленно отрубить рунет и русскоязычные каналы спутникового ТВ!)))))
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