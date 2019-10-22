Каждый 7-й украинец смотрит российские СМИ

В основном для того, чтобы получить альтернативную точку зрения, но есть и те, кто им больше доверяет.

Кадр из пропагандисткой программы "60 минут" на канале "Россия-1" кадр из видео

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13% украинцев лично используют российские медиа как источник получения новостей. Основной причиной для этого они называют возможность узнавать альтернативную точку зрения. Об этом говорится в результатах опроса USAID-Internews “Отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа в 2019 году“.

Исследование показало, что хотя лично российскими СМИ пользуются только 13% украинцев, каждый третий (30%) респондент заявляет, что кто-нибудь из его окружения использует российские медиа в качестве источника новостей.

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Для 35% украинцев, которые пользуются российскими СМИ, это просто возможность получить альтернативную точку зрения. Еще 22% считают российские СМИ интересными. 21% заявили, что российские СМИ – это возможность получать новости на русском языке. Только 4% опрошенных признались, что смотрят/читают российские медиа потому, что считают их более правдивыми и независимыми.

Исследование проводились в течение июня-июля 2019 года. В опросе приняли участие 4056 респондентов из 12 областей Украины. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

13% украинцев лично используют российские медиа как источник получения новостей страница из отчета

Напомним, социологи выяснили, что Украина лидирует в мире по позитивному отношению к ЕС. 79% украинцев положительно относятся к Евросоюзу

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