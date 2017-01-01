На Днепропетровщине банда рэкетиров вымогала деньги у аграриев

Трое мужчин 25, 26 и 28 лет подозреваются в хулиганстве, поджоге, разбойных нападениях и вымогательстве денег у аграриев и предпринимателей.

В Каменском в Днепропетровской области поймали рэкетиров, занимавшихся вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 22 октября.

Полицейские управления стратегических расследований совместно с работниками КОРД задержали трех членов преступной группы, все задержаные ранее были судимы.

Мужчины в возрасте 25, 26 и 28 лет подозреваются в хулиганстве, поджоге, разбойных нападениях и вымогательстве денег у аграриев и предпринимателей.

По месту их проживания и в автомобилях были проведены обыски, в ходе которых изъяты балаклавы, перчатки и оружие, которое использовалось при совершении преступлений.

Документирование деятельности членов группы началось с совершения ими в сентябре хулиганства с применением оружия. Во время нападения они причинили местному жителю огнестрельное ранение. В ходе расследования было установлено, что мужчины сгруппировались для вымогательства денег у фермеров и могут быть причастны к ряду резонансных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали членов вооруженной банды, которые совершали разбои, грабежи и кражи из частных домов и квартир.

Также сообщалось, что СБУ задержала банду, "выбивавшую" несуществующие долги у бизнесменов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet