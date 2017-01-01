МИД потребовал освободить журналиста Асеева, "осужденного" боевиками "ДНР"

Дипломаты указывают, что на оккупированных территориях независимую журналистику считают одной из главных угроз.

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Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым “судебным решением“ оккупационных властей в Донецке о 15-летнем лишении свободы украинского журналиста Станислава Асеева за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

Незаконное удержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса, - говорится в заявлении.

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Украинские дипломаты напомнили, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением, поэтому всем причастным к удержанию Асеева грозит ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С. Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С. Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины, - заявили в МИД.

Напомним, сегодня стало известно, что сепаратисты “осудили“ блогера Асеева на 15 лет. Его обвинили в шпионаже за боевиками из группировки “Народная милиция ДНР“.

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