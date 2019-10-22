В Крыму задержали проукраинского активиста Гайворонского

Его обвиняют в уклонении от лечения в наркодиспансере.

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В оккупированном Крыму российские силовики задержали ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сестру активиста Дарью.

По ее информации, задержание произошло в Ялте около 13:00 во вторник, 22 октября. При задержании его несколько раз ударили лицом о полицейскую машину. О случившемся Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

Его задержали сотрудники центра “Э“ (отдел по противодействию экстремизму МВД РФ – ред.) на улице Садовой в Ялте. Сейчас из полиции его привезли в мировой суд на улице Васильева. Его обвиняют в неисполнении решения суда, который ему назначил принудительное лечение от якобы наркотиков, – рассказала сестра.

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Около двух недель назад следственные органы вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире, которую он снимал в Ялте.

Позднее задержание активиста подтвердил его адвокат:

Евгений сейчас находится в суде, где в отношении него рассматривается административное дело. Его обвиняют в уклонении от лечения наркозависимости, – рассказал защитник.

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Для справки. Гайворонского уже задерживали в Крыму 26 марта 2019 года. Тогда его обвинили в употреблении наркотических средств и обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Сам Гайворонский назвал “бредом“ обвинения в употреблении наркотиков.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. ФСБ вменяет ему незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовку к террористическому акту.​

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