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На Донбассе ранены три бойца ВСУ

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Враг обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия и ПТРК.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 21 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракет (ПТРК).

Обстрелы фиксировались вблизи Павлополя (трижды), Новотроицкого, Новоселовки, Водяного, Золотого, Зайцево (трижды), Пивденного и Новолуганского.

Напомним, за сутки 21 октября сепаратисты 17 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
НужныПогромы    22.10.2019, 21:19
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НужныПогромы
Коли уже смертельно поранять людей , котрі розпочали війну : Коломойський , Боголюбов , Рабинович
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