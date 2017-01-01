Пациентов психбольницы использовали как рабочую силу

Глава интерната регулярно сдавала лечащихся "в аренду" местному предпринимателю, чтобы они бесплатно выполняли физическую работу.

В Хмельницкой области эксплуатировали пациентов психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 22 октября.

Правоохранители установили, что заведующая хозяйством интерната регулярно предоставляла местному предпринимателю, который является ее сыном, пациентов заведения в количестве 5-10 человек для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ.

Во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там пять пациентов интерната, которые в то время занимались пересеиванием зерна.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната на причастность к этому преступлению.

Напомним, что ранее на Запорожье директор интерната сдавал детей "в аренду" как рабочую силу. Руководитель интерната получал деньги и заставлял детей работать на строительствах и хозяйственных объектах.

Также сообщалось, что в Киеве из детского центра сбежали семь подростков. Трех несовершеннолетних беглецов удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet