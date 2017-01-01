Водитель грузовика даже не заметил, когда наехал на пешехода. Он лишь почувствовал, что что-то попало под колеса.

В Днепре на улице Каштановой фура переехала женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она умерла на месте, сообщает Информатор во вторник, 22 октября.

"Со слов очевидцев, женщина хотела перейти дорогу в неположенном месте. Была в наушниках. Как так получилось, что она вышла прямо под колеса фуры – неизвестно. На месте работали сотрудники патрульной полиции, которые выясняют все детали произошедшего. Из-за аварии на Каштановой были перекрыты две полосы движения", – говорится в сообщении.

В свою очередь водитель рассказал, что даже не заметил, когда наехал на пешехода. Он лишь почувствовал, что что-то попало под колеса.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре женщина погибла под колесами фуры

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