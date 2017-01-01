ДТП в Одессе: автомобиль перевернулся, пострадал пятилетний ребенок
По словам очевидцев, водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Машина упала с парапета около двух метров высотой и приземлилась на крышу.
В Одессе машина на скорости сорвалась с парапета и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области во вторник, 22 октября.
В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок. Инцидент произошел в 16:26 на улице Академической.
"Пострадавшего мальчика 2014 года рождения, находившегося в салоне автомобиля, доставили в больницу. Все подробности будут выяснять следователи", - говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, водитель, якобы пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, выехал с проезжей части на тротуар, и машина рухнула с парапета высотой примерно два метра, приземлившись на крышу.
Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент