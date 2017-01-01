ДТП в Одессе: автомобиль перевернулся, пострадал пятилетний ребенок

По словам очевидцев, водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Машина упала с парапета около двух метров высотой и приземлилась на крышу.

В Одессе слетела с дороги и перевернулась машина: пострадал ребенок patrol.police.gov.ua

В Одессе машина на скорости сорвалась с парапета и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области во вторник, 22 октября.

В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок. Инцидент произошел в 16:26 на улице Академической.

"Пострадавшего мальчика 2014 года рождения, находившегося в салоне автомобиля, доставили в больницу. Все подробности будут выяснять следователи", - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, водитель, якобы пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, выехал с проезжей части на тротуар, и машина рухнула с парапета высотой примерно два метра, приземлившись на крышу.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.

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