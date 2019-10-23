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Обострение в зоне ООС: один погибший, трое раненых

Комментариев: 1
Зафиксирован огонь вражеских снайперов.
Зафиксировано огонь вражеских снайперов
Зафиксировано огонь вражеских снайперов
facebook.com/GeneralStaff.ua

Сепаратисты за сутки, 23 октября, 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

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Противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов.

Напомним, за сутки 21 октября сепаратисты 17 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: Донбасс, ООС, война
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    23.10.2019, 09:29
Оценка:  0
VSHIVANKA
SHOW MUST GO ON !!!
СУГС !!!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА!!!
Антибес    23.10.2019, 08:43
Оценка:  +3
Антибес
Наёмники продолжают гибнуть и получать увечья ради денег и льгот УБД.Уберите им все льготы и сократите зарплату до"минималки".И потерь не будет,как не будет там и этих наёмников-"патриотов".) ))))
Via_dolorosa    23.10.2019, 09:29
Оценка:  0
Via_dolorosa
я то же так думаю пора ватникам которых туда направляет регулярно путен снимать все эти привилегии- а то получается по ихнему телевизору войны нет, а калеки с корочками (участник боевых действий) есть, ещё и без очереди ломятся где-то там под Рязанью требуя льгот. Типа за родину они там воевали...
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