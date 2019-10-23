Обострение в зоне ООС: один погибший, трое раненых

Зафиксирован огонь вражеских снайперов.

Сепаратисты за сутки, 23 октября, 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

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Противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов.

Напомним, за сутки 21 октября сепаратисты 17 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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