“Бабье лето” в разгаре: Синоптики порадовали прогнозом

23 октября в Украине опять будет тепло и солнечно.

Сегодня по всей территории Украины будет тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня классический осенний день. Будет сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +18…+22 градуса по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. На термометре +17…+20 градусов по Цельсию.

Южным регионам напророчили яркое продолжение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +15 до +20 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +18…+20 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 23 октября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +20 градусов по Цельсию.

В столице 23 октября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +16…+18 градусов по Цельсию.

Напомним, уже половина областей подает отопление в квартиры. Несмотря на рекордно теплую погоду, в Украине ударными темпами разворачивается отопительный сезон.

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