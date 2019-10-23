Появилось фото погибшего в Киеве от взрыва гранаты ветерана АТО

Погибший ветеран имел позывной "Сэнсэй", граната была в его руках.

Читай также: В Полтавской области правоохранитель бросил в пенсионерку гранату

В результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев, который имел позывной “Сэнсэй“, и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

“Один из погибших ветеран АТО “Сэнсэй“. И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин“, - сообщил собеседник издания.

Читай также: Мужчина погиб от взрыва гранаты на Сумщине

В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством. Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.

Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.

Позывной - "Сэнсэй" pravda.com.ua

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Как стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram