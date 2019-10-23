Появилось фото погибшего в Киеве от взрыва гранаты ветерана АТО
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В результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев, который имел позывной “Сэнсэй“, и охранник офисного здания Михаил Никитин.
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.
“Один из погибших ветеран АТО “Сэнсэй“. И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин“, - сообщил собеседник издания.
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В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством. Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.
Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.
Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Как стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев.
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