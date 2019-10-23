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Появилось фото погибшего в Киеве от взрыва гранаты ветерана АТО

Комментариев: 5
Погибший ветеран имел позывной "Сэнсэй", граната была в его руках.
Также взрывом ранило девушку
Также взрывом ранило девушку
kiev.informator.ua

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В результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинецгвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев, который имел позывной “Сэнсэй“, и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

“Один из погибших ветеран АТО “Сэнсэй“. И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин“, - сообщил собеседник издания.

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В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством. Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.

Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.

Позывной -
Позывной - "Сэнсэй"
pravda.com.ua

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Как стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев. 

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Теги: взрыв, ветеран АТО, Киев, граната, убийство
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Комментариев (5)
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Da-Gabon    23.10.2019, 10:57
Оценка:  0
Da-Gabon
Повезло охраннику. Погибнуть от руки побратима - прекрасная смерть для воина АТО!
hcr    23.10.2019, 10:57
Оценка:  -1
hcr
Охранника жаль, земля пухом ((
rafa84    23.10.2019, 10:00
Оценка:  0
rafa84
КАКИМИ ЖЕ МОРАЛЬНЫМИ УРОДАМИ НАДО БЫТЬ, ЧТОБ БУХАТЬ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ С БОЕВОЙ ГРАНАТОЙ В КАРМАНЕ ???
Антибес    23.10.2019, 10:00
Оценка:  +2
Антибес
Скорее-всего этот непросыхающий"сэнсэй"ис кал свой меч,который он пропил на днях,чтобы сделать"сэппуку".А потом,не вынеся такого позора,сделал"сэппуку"с помощью гранаты.
Zasprovedlivost    23.10.2019, 10:00
Оценка:  +1
Zasprovedlivost
Погиб как настоящий герой, наградить посмертно...
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