Зеленский встретился со Штайнмайером: детали

Президенты обговорили ситуацию на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Стороны детально обговорили ситуацию на Донбассе.

Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития являются безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - заявил Владимир Зеленский.

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Кроме того, Зеленский и Штайнмайер признали, что “нормандский формат” - единственный выход для прекращения войны на Донбассе. Они подчеркнули, что встреча мировых лидеров должна состояться в ближайшее время.

Украина выполнила свою часть для возобновления работы “нормандской четверки”. Рассчитываем на проведение встречи лидеров “нормандской четверки” в ближайшее время, ведь все преграды устранены, - отметил президент Украины.

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Также Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, Зеленский в Японии сфотографировался с Шефиром, но без Богдана. Появилась фотография украинской делегации.

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