Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский встретился со Штайнмайером: детали

Комментариев: 2
Президенты обговорили ситуацию на Донбассе.
Зеленский встретился со Штайнмайером
Зеленский встретился со Штайнмайером
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Стороны детально обговорили ситуацию на Донбассе.

Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития являются безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - заявил Владимир Зеленский.

Читай также: Зеленский в Японии встретится с автором “формулы Штайнмайера”

Кроме того, Зеленский и Штайнмайер признали, что “нормандский формат” - единственный выход для прекращения войны на Донбассе. Они подчеркнули, что встреча мировых лидеров должна состояться в ближайшее время.

Украина выполнила свою часть для возобновления работы “нормандской четверки”. Рассчитываем на проведение встречи лидеров “нормандской четверки” в ближайшее время, ведь все преграды устранены, - отметил президент Украины.

Читай также: Президент и премьер записали видеоприглашение

Также Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, Зеленский в Японии сфотографировался с Шефиром, но без Богдана. Появилась фотография украинской делегации.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, Штайнмайер, встреча, Япония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    23.10.2019, 09:59
Оценка:  0
Letohradek
Неужели глав.Зэбилу непонятно, что украинский народ против отвода войск со своей украинской земли?
T-REX2    23.10.2019, 10:13
Оценка:  -2
T-REX2
8% -это не украинский народ
Letohradek    23.10.2019, 10:32
Оценка:  0
Letohradek
Какое дело расийскому псу Рексу, до Украины?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь