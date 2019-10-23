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4 подростка в реанимации: В общежитии Львова распылили газовый баллончик

Комментариев: 1
Всего пострадали 13 человек.
Инцидент произошел в общежитии Ставропигийского высшего профучилища
Инцидент произошел в общежитии Ставропигийского высшего профучилища
lenta.lviv.ua

В результате распыления газового баллончика в общежитии Львова пострадали 13 человек: 12 подростков и один взрослый.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

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"22 октября, около 22:45 ч. в г. Львов в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища на ул. Выпасовий, 11 в результате распыления газового баллончика в состоянии различной степени тяжести с диагнозом: "токсическое действие неустановленного вещества" в медицинские учреждения г. Львова госпитализированы 13 человек - 12 детей в МДКБ и 1 взрослый в ОКБ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 6 утра 23 октября в больнице остаются 7 детей (в возрасте 15-16 лет): 4 ребенка в реанимации, 3 ребенка в терапевтическом отделении. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Как сообщалось 26 сентября, во Львове на ТЦ упал строительный кран.

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Теги: Львов, газовый баллончик, подростки, общежитие
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Комментариев (1)
Антибес    23.10.2019, 10:20
Оценка:  +1
Антибес
На той земле живущие там дегенераты(а других там нет),используют газовый балончик в качестве дезодоранта и освежителя ротовой полости,одновременно.)))))
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