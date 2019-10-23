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"Просто простить": “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале

Комментариев: 12
Нардеп от СН выступил на российском канале.
Шевченко явился на россТВ
Шевченко явился на россТВ
скриншот

Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко выступил на российском канале и сделал сенсационное заявление. 

Шевченко первым делом начал с того, как восприняло украинское общество подписание “формулы Штайнмайера”. Также он прокомментировал протестные акции “Нет капитуляции”, которые прокатились по всей стране.

Та ситуация, которая сложилась в обществе относительно "формулы Штайнмайера" была брошена в общество радикально настроенными националистами, которые, в принципе, в общем, их политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. Я думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто это сделал, зачем и кому это выгодно, - заявил нардеп перед российской аудиторией.

Касательно статуса ОРДЛО нардеп заявил, что “слуги” не нашли общего мнения. Пока они готовятся “устранить языковые и культурные проблемы”.

Именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе, и в целом, мы знаем к чему это потом привело. Языковой вопрос должен быть снят, - добавил нардеп.

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Нардеп также добавил, что "нам нужно найти мужество, чтобы просто простить".

Пост Шевченко
Пост Шевченко
скриншот

Свое участие в российской пропагандистской программе нардеп объяснил желанием "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях". 

Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон, - подытожил Шевченко.

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Напомним, в Слуге народа рассказали о скандале во фракции. Руководство фракции вмешалось в процесс голосования в комитете парламента, сообщил нардеп Максим Бужанский.

 

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Теги: СН, российский канал, Шевченко, скандал
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Комментариев (14)
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C!    23.10.2019, 10:54
Оценка:  0
C!
"Языковой вопрос" и деление Украина регионы поднималось каждый раз перед выборами сторонниками раши. Сначала коммуняками, потом рыгами. Теперь это дерьмо плавно всплыло в слуге мокшандского царя.Далеко не секрет , кто представляет костяк этой ОПГ клоунов.
Антибес    23.10.2019, 11:00
Оценка:  +1
Антибес
Маладэц!А теперь напиши что-нибудь подобное ещё под десятком разных ников и расставь"правильные"о ценки!Ведь все знают что на Бигмире в разгар рабочего дня всегда собирается толпа патриотов,а не пара потрохососов с кучей аккаунтов на рыло.)))))
hcr    23.10.2019, 11:00
Оценка:  0
hcr
деление Украина регионы осуществил как раз шоколадный хряк гавномовним законом, томасом и бандерой.
Антибес    23.10.2019, 10:53
Оценка:  -5
Антибес
Все знают что митинги"Против капитуляции"проплачены" сбитым лётчиком"Пэдро.Но в последнее время этот"патриот"попустился ,т.к.ему ясно дали понять что если он не прекратит расшатывать ситуацию в стране,то будет там же где сейчас находится его подельник по-фамилии Пашинский.
nazareth_fed    23.10.2019, 10:53
Оценка:  +4
nazareth_fed
Еще один педрильо-тлумачник выискался. Да, очевидно, что дело украинофоба дубинского цветет и процветает. Ганьба прислужникам!!!
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 10:50
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Языковой вопрос был поднят "русскомировскими" националистами. И для снятия этого вопроса в первую очередь РФ должна отменить и осудить свое решение о признании украинцев носителями "русского" языка.
hcr    23.10.2019, 10:49
Оценка:  -5
hcr
А в чём скандал? Он просто озвучил очевидные факты. То, что свидомые живут в своём, придуманном мире, это их проблемы.
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 10:53
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
В придуманном мире живут сторонники "русского" мира ибо именно этот "мир" придуман. А СВІДОМИЙ - значит сознательный. Если ты пртивопоставляешь себя сознательным людям - то это самая исчерпывающая характеристика для тебя и твоих единомышленников.
Андрей_и_Богдан    23.10.2019, 10:46
Оценка:  +4
Андрей_и_Богдан
Дайте ему квартиру в Киеве, на "Лесном"...Любитель "узкого мира"!
Антибес    23.10.2019, 10:49
Оценка:  -4
Антибес
Потрохосос с кучей аккаунтов,не суди других по себе.Ниша в колумбарии уже давным-давно ждёт урну с тобой внутри.)))))
Бигсэм    23.10.2019, 10:45
Оценка:  -3
Бигсэм
В принципе, всё правильно сказал, непонятно, только, кто, кого и за что прощать должен.
Антибес    23.10.2019, 10:42
Оценка:  -5
Антибес
Он высказал волю подавляющего большинства,не более.Именно за это люди голосовали и за Зе и за"Слугу народа".А тех,кто против мира,но за расшатывание ситуации,необходимо привлекать к уголовной ответственности за антиконституционные призывы.
dimasvetik    23.10.2019, 10:46
Оценка:  +2
dimasvetik
Тебя цуко нада привлечь за войну в Украине!!!
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 10:47
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ты против сепаратистов?
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