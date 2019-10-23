"Просто простить": “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале

Нардеп от СН выступил на российском канале.

Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко выступил на российском канале и сделал сенсационное заявление.

Шевченко первым делом начал с того, как восприняло украинское общество подписание “формулы Штайнмайера”. Также он прокомментировал протестные акции “Нет капитуляции”, которые прокатились по всей стране.

Та ситуация, которая сложилась в обществе относительно "формулы Штайнмайера" была брошена в общество радикально настроенными националистами, которые, в принципе, в общем, их политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. Я думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто это сделал, зачем и кому это выгодно, - заявил нардеп перед российской аудиторией.

Касательно статуса ОРДЛО нардеп заявил, что “слуги” не нашли общего мнения. Пока они готовятся “устранить языковые и культурные проблемы”.

Именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе, и в целом, мы знаем к чему это потом привело. Языковой вопрос должен быть снят, - добавил нардеп.

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Нардеп также добавил, что "нам нужно найти мужество, чтобы просто простить".

Пост Шевченко скриншот

Свое участие в российской пропагандистской программе нардеп объяснил желанием "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".

Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон, - подытожил Шевченко.

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Напомним, в Слуге народа рассказали о скандале во фракции. Руководство фракции вмешалось в процесс голосования в комитете парламента, сообщил нардеп Максим Бужанский.

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