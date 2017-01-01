ЧС в Лисичанске: Восстановлено электроснабжение насосных станций

Водопроводная система постепенно заполняется водой.

В Лисичанске восстановлено водоснабжение для 100 тыс. человек depositphotos.com

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В Лисичанске Луганской области восстановлено электроснабжение насосных станций «Лисичанскводоканала», ранее отключенных энергетиками за долги. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Насосные станции подключили к электросети 22 октября в 16:50. Сейчас осуществляется постепенное заполнение системы водой.

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С момента отключения спасатели подвезли 630,3 куб. м. технической воды для населения и на объекты инфраструктуры.

Напомним, три насосные станции «Лисичанскводоканал» отключили от электроснабжения 18 октября, в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная и южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск – всего около 100 тыс. человек. Водоканал задолжал 168 млн. гривен за электроэнергию компании «Луганское энергетическое объединение».

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