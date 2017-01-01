Под Киевом поймали пьяного маршрутчика: алкоголь в крови превышал норму в 9 раз

В Боярке под Киевом патрульные поймали водителя автобуса, который пьяным ездил за рулем.

В городе Боярка в Киевской области патрульные остановили водителя маршрутки, который высаживал пассажиров прямо на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба полиции региона.

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Во время общения с правонарушителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. 51-летний водитель не отрицал, что находится под хмельком, но результат в 1.77 шокировал правоохранителей, поскольку превышал допустимую норму в девять раз.

Патрульные составили соответствующие административные материалы и отстранили водителя. Транспортное средство было передано владельцу. Окончательное решение о привлечении к ответственности будет принимать суд.

Уважаемые граждане, в случае обнаружения водителя в нетрезвом состоянии, сообщайте об этом на службу 102, ведь нетрезвый водитель - потенциальный убийца, - сообщили полицейские.

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Напомним, полиция задержала пьяного водителя с младенцем в машине. Количество алкоголя в его крови превышало допустимый лимит в 17 раз. Вместе с ним в машине был младенец. Как выяснила полиция, это была его дочь.

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