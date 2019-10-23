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“Пусть идут в БПП”: Нардеп Шевченко прокомментировал выступления на россТВ

Комментариев: 2
Нардеп уверен, что он представлял интересы Украины.
Шевченко прокомментировал выступление на россТВ
Шевченко прокомментировал выступление на россТВ
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Народный депутат Украины от “Слуги народа” Евгений Шевченко прокомментировал свое выступление на российском канале. Об этом он рассказал Стране.

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Нардеп уверен, что он представлял интересы Украины, поэтому совершенно не понимает критику со стороны своих коллег.

Я отстаиваю интересы Украины. Моя миссия выступления была такая, чтобы все увидели, что у нас здесь есть люди конструктивные и здравомыслящие, которые могут вести разговор. Сейчас говорят, что я пропагандист и меня использовали, но поверьте мне, это сигнал для всего мирового сообщества, что мы можем идти на переговоры. Я сказал, что это шанс не только для Украины, но и для России. У нас сейчас тоже сильная армия. Мои коллеги по фракции пускай почитают программу партии, они перепутали партию им нужно было идти в БПП. Мы обещали людям мир. Им не нравится сам факт того, что я появился на телеканале, потому что пригласили меня, а не их. Вспомните Джордана Бруно, который говорил, что Земля вращается вокруг Солнца, и за это горел на костре. А потом все увидели, что он был прав. Вот так и со мной получилось, - заявил Шевченко.

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Напомним, “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале. Нардеп от СН выступил на российском канале.

 

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Теги: Шевченко, россТВ, критика, выступление
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Комментариев (2)
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ira0957    23.10.2019, 12:24
Оценка:  0
ira0957
Какие могут быть выступления на канале "страны-агрессора", с которой идет якобы война??? ))
ira0957    23.10.2019, 12:23
Оценка:  0
ira0957
А тем временем жена Зеленского оскандалилась в Японии
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