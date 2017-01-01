Под Днепром полиция задержала женщину с паспортом несуществующего государства

С начала года полицейскими Павлоградского отдела полиции выявлено 17 фактов нарушения миграционного законодательства.

Нарушения в сфере миграционного законодательства задокументировали участковые офицеры полиции Павлограда во время проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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"53-летнюю неработающую женщину, которая проживала в Украине с нарушением действующего законодательства, полицейские обнаружили 22 октября. Во время проверки документов женщина предоставила паспорт СССР. Информация передана в территориальный орган Государственной миграционной службы. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины)", - сказано в сообщении.

С начала года полицейскими Павлоградского отдела полиции и подчиненных подразделений выявлено 17 фактов нарушения миграционного законодательства.

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