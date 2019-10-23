Журналист: "Смотрящим" по Киеву помощник Зеленского Ермак назначил нардепа-ресторатора Тищенко

Помощник президента Украины Владимира Зеленского, главный “поверенный“ ОП по международным делам Андрей Ермак избрал “смотрящего“ по Киеву, для “решения вопросов“, им стал народный депутат, ресторатор Николай Тищенко. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Сергей Гришин.

Об этом сообщает телеканал 112.

Его источники сообщают, что “Ермак давно ведет Тищенко и максимально его поддерживал в качестве кандидата от “Слуги Народа“ на киевском округе“. После победы на выборах Тищенко неожиданно стал заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам инфраструктуры.

“Сидел Николай в Раде спокойно, до тех пор, пока его куратор не решил поюзать. Говорят, получив соответствующие инструкции, господин Николай развернул бурную деятельность. Проводит встречи с разными людьми, на которых начал представляться “смотрящим“ по Киеву от Зеленского. Утверждая, что все серьезные вопросы можно порешать только через него“, - пишет журналист.

По утверждению Гришина, в сферу интересов Ермака и Тищенко могу попасть и проект Киевгорстороя, и ремонт дорог в столице, и жилая застройка, и ремонт дорог.

Журналист считает, что такие назначения играют против команды Зеленского и его самого. “Думаю, еще несколько таких “назначений“ от представителей команды Зеленского, которые решают свои вопросы от его имени, то о нынешнем заоблачном рейтинге можно будет очень скоро забыть“, - резюмирует Гришин.

Напомним, Николай Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов “Наша карта“, был избран в народные депутаты по 219-му округу в Киеве от партии “Слуга народа“. На должности нардепа уже попал в несколько скандальных историй. В частности, одна из его помощниц не смогла назвать количество нардепов, сам он при обсуждении “формулы Штайнмайера“ сравнил Украину с резиновой куклой, а также просил полицейских защитить его он женщин, которые “трогали и толкали“ его во время