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Масштабное подпольное производство сигарет действовало в двух областях

Комментариев: 2
Готовый товар злоумышленники оптовыми партиями незаконно переправляли за границу.
Масштабное подпольное производство сигарет действовало в двух областях
© ssu.gov.ua
Фото 1/3
  • Обнаружены три технологические линии по производству сигарет
  • Обнаружены три технологические линии по производству сигарет
  • Обнаружены три технологические линии по производству сигарет
Масштабное подпольное производство сигарет действовало в двух областях
Обнаружены три технологические линии по производству сигарет
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В Сумской и Ровенской областях правоохранители блокировали механизм минимизации платежей в госбюджет за незаконное производство и контрабанду за границу крупных партий сигарет.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, для проведения сделки дельцы наладили в Сумской области на промышленных мощностях одной из фабрик в Ахтырке нелегальную обработку табачного сырья. В подпольных цехах в Ровенской сигареты маркировали и упаковывали. Готовый товар злоумышленники оптовыми партиями незаконно переправляли за границу.

По предварительным данным, в течение сентября-октября дельцы незаконно изготовили и реализовали почти 100 тонн табачной продукции. Из-за неуплаты обязательных платежей они нанесли убытки госбюджету в почти 30 миллионов гривен.

Во время обысков по месту расположения подпольного производства в Ахтырке обнаружено восемь единиц оборудования для подготовки табачного сырья, технологическую линию по производству сигарет, а также 14,5 тонн табачной продукции.

Также в поселке Гоща Ровенской области обнаружены три технологические линии по производству сигарет и большое количество табачной продукции.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 23 октября, под Киевом перекрыли нелегальный канал поставки оружия.

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Теги: сигареты, табак, акцыз, СБУ
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Комментариев (2)
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kharchenko_i    23.10.2019, 13:52
Оценка:  0
kharchenko_i
Старт, далі буде... Спрос є, виробників нема.
igl-1970    23.10.2019, 12:51
Оценка:  +1
igl-1970
ну нах какие убытки государству? че за хрень . это как всегда если я на даче нашел нефть она государственная а если случайно выросла конопля или мак они мои ...
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