Масштабное подпольное производство сигарет действовало в двух областях
В Сумской и Ровенской областях правоохранители блокировали механизм минимизации платежей в госбюджет за незаконное производство и контрабанду за границу крупных партий сигарет.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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По данным спецслужбы, для проведения сделки дельцы наладили в Сумской области на промышленных мощностях одной из фабрик в Ахтырке нелегальную обработку табачного сырья. В подпольных цехах в Ровенской сигареты маркировали и упаковывали. Готовый товар злоумышленники оптовыми партиями незаконно переправляли за границу.
По предварительным данным, в течение сентября-октября дельцы незаконно изготовили и реализовали почти 100 тонн табачной продукции. Из-за неуплаты обязательных платежей они нанесли убытки госбюджету в почти 30 миллионов гривен.
Во время обысков по месту расположения подпольного производства в Ахтырке обнаружено восемь единиц оборудования для подготовки табачного сырья, технологическую линию по производству сигарет, а также 14,5 тонн табачной продукции.
Также в поселке Гоща Ровенской области обнаружены три технологические линии по производству сигарет и большое количество табачной продукции.
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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Как сообщалось 23 октября, под Киевом перекрыли нелегальный канал поставки оружия.
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