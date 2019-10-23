В Киеве со второго этажа ТРЦ упал ребенок
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В Киеве по адресу улица Маршала Малиновского, 12а, в торговом центре “Метрополис“ 22 октября около 16:30 произошел несчастный случай - с высоты упал восьмилетний мальчик. Его госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Как выяснили полицейские, женщина со своим восьмилетним сыном была в торговом центре “Метрополис“. В какой-то момент ребенок упал с высоты второго этажа. Для оказания помощи очевидцы вызвали медиков.
К счастью, пострадавший остался жив. Ребенка с травмами госпитализировали в Охматдет. Подробности случившегося устанавливаются.
Как сообщалось 24 января, в Запорожье мать жестоко избила маленького сына в ТРЦ.
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