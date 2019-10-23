Следком РФ закончил следствие по украинскому экс-министру Рудьковскому

Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве летом 2014 года.

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Следственный комитет России завершил расследование дела бывшего министра транспорта и связи Украины (2006-2007) Николая Рудьковского, арестованного год назад в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Рудьковского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

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Как сообщает пресс-служба Следкома, 14 июня 2014 года в Киеве “активисты украинских националистических организаций“ совершили нападение на российское посольство. В частности они забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его.

Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский присоединился к радикалам. В составе группы лиц он принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию, - сообщает СК РФ.

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Уголовное дело в отношении Рудьковского российские правоохранители выделили в отдельное производство и направили в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Для справки. Николай Рудковский - народный депутат Украины IV, V, VII созывов, экс-министр транспорта и связи (2006—2007). Был одним из участников беспорядков у здания посольства РФ в Украине в ночь с 14 на 15 июня 2014 года, возникших после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 украинскими десантниками. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту “Внуково“ при пересечении границы РФ.

Напомним, оккупанты на Донбассе осудили журналиста Асеева на 15 лет тюрьмы. Его обвинили в шпионаже и призывах к экстремизму.

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