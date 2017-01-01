Присвоили сотни тысяч гривен соцвыплат: Мошенники оформляли липовые инвалидности участникам АТО

Во время обысков у злоумышленников изъяли деньги, документы, средства связи, банковские карты.

Двух жителей Тернополя и киевлянина разоблачили в том, что они оформляли липовую инвалидность для участников АТО и присваивали их социальные выплаты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Предприимчивых мошенников разоблачили сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) ГУНП в Тернопольской области совместно с работниками Управления СБУ в области и прокуратурой города Тернополя.

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Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) Юрий Барабан, преступники подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность по состоянию здоровья. Желающие находились, поскольку это давало им возможность ежемесячно получать пенсионные выплаты по третьей группе инвалидности.

Аферисты весь бумажный процесс брали на себя. От участников АТО принимали нотариальную доверенность, чтобы иметь возможность совершать сделки от их имени. Заинтересованные граждане доверяли злоумышленникам и действовали по их указаниям: собирали необходимые документы, открывали банковские счета и передавали аферистам.

Готовый пакет документов мошенники пересылали своему сообщнику в Киев, который там через медучреждения оформлял справки с липовыми диагнозами. С поддельными документами участники АТО проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности.

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После предоставления инвалидности третьей группы, данные лица должны получать единовременную денежную помощь в размере более 400 000 гривен и ежемесячную пенсию. Однако единовременные выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их “электронные кошельки“.

Известно о 15 людях, которые незаконным способом оформили инвалидность, а их выплаты присвоили себе аферисты.

Во время обысков у злоумышленников изъяли деньги, документы, средства связи, банковские карты.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы частью 3 статьи 190 УК - мошенничество, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, Кабмин выделил 17,5 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших в АТО.

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