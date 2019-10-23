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В сети появилось видео, на котором мэр Киева выхватил телефон из рук журналиста

Комментариев: 1
Кличко нервничал и выхватил телефон.
Кличко попал в скандал
Кличко попал в скандал
facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Во время встречи с жителями Соломенского района Киева, мэр столицы Виталий Кличко вел себя очень нервно и даже выхватил телефон из рук журналиста. Об этом сообщает ТСН.

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Сообщается, что Кличко обсуждал с общественностью вопрос незаконной застройки Киева. Между тем, в какой-то момент мэра спросили об одном из скандальных объектов и он начал нервничать.

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Кличко разнервничался до той степени, что даже выхватил телефон у журналиста, который снимал общение мэра с жителями района. Продолжение этой истории пока неизвестно.

Сам Кличко инцидент не комментирует.

Журналист издания Стопкор, телефон которого выхватил Кличко, заявил, что мэр-боксер его еще и ударил.

Напомним, в Киеве охранник напал на журналистов. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

 

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Теги: мэр Киева, телефон, журналист
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Комментариев (4)
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zadneprohodchik    23.10.2019, 14:04
Оценка:  0
zadneprohodchik
коломой тв всегда так, жи_ды
LERMI_    23.10.2019, 14:02
Оценка:  0
LERMI_
Ну журналісту пощастило що пи.дюлини не вихватив!
Андрей_и_Богдан    23.10.2019, 14:01
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Такое случается, если не проводят "отбор" приглашенных журналистов на шаурму
LifeStriker    23.10.2019, 13:42
Оценка:  +3
LifeStriker
4 рекламы перед одним видео ? Вы там че совсем?!
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