Появился текст законопроекта об отмене люстрации

Депутат от "Слуги народа" предлагает отменить старый закон о люстрации, чтобы Украина не проигрывала всё новые и новые дела в ЕСПЧ.

В Верховной раде появился текст законопроекта об отмене закона о люстрации (“Об очищении власти“), принятого пять лет назад. Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 18 октября, но его содержание стало доступным только сейчас.

Впрочем, текст закона очень короткий и умещается всего на одной странице:

Признать утратившим силу закон “Об очищении власти“... Кабинету министров Украины в течение одного месяца со дня опубликования настоящего закона: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом; обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом, - говорится в тексте проекта.

Текст законопроекта rada.gov.ua

Гораздо больше информации содержится в пояснительной записке к законопроекту. В ней автор – депутат из фракции “Слуга народа“ Максим Бужанский – указывает на необходимость отмены закона о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 октября 2019 года. ЕСПЧ констатировал, что закон “Об очищении власти“ нарушает основополагающие права и свободы человека.

Реализация законопроекта (об отмене закона о люстрации – ред.) в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, а наоборот позволит государству избежать потерь в связи с дальнейшим возмещением вреда лицам, к которым может быть применен закон “Об очищении власти“, - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, Европейский суд по правам человека 17 октября принял решение, согласно которому увольнение госслужащих на основании закона Украины “Об очищении власти“ (люстрации) привело к нарушению их прав.

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