Под Киевом похитили младенца: Известны приметы преступницы

Пропавшему ребенку всего три месяца. В области введен план-перехват - ищут серый легковой автомобиль.

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В поселке Коцюбинское Киевской области разыскивается трехмесячный младенец Туженов Денис, которого 23 октября около 11:30 похитила неизвестная женщина. На данный момент местонахождение злоумышленницы и ребенка неизвестны.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Приметы женщины: на вид 25 лет, рост 160 см., Волосы черные, окрашенные, собранные. На лице веснушки. Носит очки для зрения. Была одета: жилетка синего цвета, джинсы синего цвета. Женщина была с мужем на легковом авто серого цвета.

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Приметы ребенка: одетый в комбинезон в разноцветную клетку, коричневую вязаную шапочку (как на фото). Если вы видели похитительницу с малышом и знаете, где они находятся, обязательно сообщите на линию “102“.

Как сообщалось 19 сентября, в Днепре отец похитил дочь у мамы и скрывался с малышкой в лесу под Житомиром.

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