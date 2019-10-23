На рынке "Троещина" в Киеве задержали 17 нелегальных мигрантов

Иностранцы приехали из 8 государств - Афганистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Китая, Армении и Бангладеш.

В Деснянской районе Киева на рынке Троещина сотрудники Государственной миграционной службы задержали 17 мигрантов.

Об этом сообщает центральное межрегиональное управление ГМС в Киеве и Киевской области.

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В среду, 23 октября ГМС совместно с полицейскими из управления по борьбе с торговлей людьми провели рейд на рынке “Троещина“ и задержали 17 нелегальных мигрантов.

Неурегулированными мигрантами оказались граждане Афганистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Китая, Армении и Бангладеш. Иностранцы проживали на территории Украины без необходимых документов. Некоторые из них незаконно попали на территорию нашей страны, у других истек срок пребывания в Украине.

Нарушителей миграционного законодательства привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине (ст. 203 КУоАП), 11 человек принудительно депортируют в страну происхождения, еще двое иностранцев получили сокращение сроков временного пребывания в Украине.

Среди нарушителей представители 8 стран dmsu.gov.ua

Как сообщалось 5 августа, на киевском рынке “Троещина“ задержали 119 нелегалов.

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