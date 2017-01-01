“Это я придумал проходить детектор”: Арахамия рассказал подробности

Глава фракции СН рассказал детали.

Глава фракции “Слуга народа” рассказал, что это была его идея пройти детектор лжи. Кроме того, сам он готов пройти его столько раз, сколько понадобиться. Об этом Арахамия рассказал в комментарии изданию Буквы.

Арахамия отметил, что о прямом эфире, который анонсировал Дубинский, он ничего не знает.

Хрен его знает. Это Дубинский будет организовывать. Он сказал, что будет проходить полиграф, а я его спросил: “А я где будет (проходить, - ред.?” Это вообще я придумал проходить детектор. Он (Дубинский, - ред.) говорит: “Ну, давай ты приходи”. Ну я говорю: “Все, хорошо”, - сказал Арахамия.

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Кроме того, нардеп заявил о готовности пройти тестирование на полиграфе несколько раз и объяснил некоторые детали.

Если понадобиться проходить процедуру не один раз – я готов. Я готов ходить, хоть каждый день, вот честно вам скажу. У меня все хорошо с деньгами, у меня нет никаких шкурняков, как они говорят. У меня бизнес международный был, я продал его. У меня все хорошо. Могу развлекаться как хочу, - добавил глава СН.

К слову, в комментарии для УП Арахамия рассказал, что практически все депутаты согласны пройти тестирование на полиграфе. Речь идет о депутатах финансового комитета.

Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. Чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг, - ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа и они говорят, что они готовы проходить, - рассказал Арахамия.

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В случае непрохождения нардепом тестирования на полиграфе, его исключать из фракции.

Напомним, Дубинский заявил, что пройдет полиграф вместе с Арахамией в прямом эфире. Нардеп сделал объявление.

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