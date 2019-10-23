Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 11 млн. фунтов

Речь идет о судебных издержках по предыдущим этапам судебной тяжбы.

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Апелляционный суд Англии и Уэльса обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку 10,9 млн. фунтов стерлингов (около 14 млн. долларов), потраченных им в качестве судебных издержек. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частности указывается, что ответчики обязаны вернуть промежуточную выплату, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. В рамках этой выплаты банк должен получить 4 млн. фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн. от господина и 1,5 млн. от корпоративных ответчиков.

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Кроме этого, указанные лица и связанные с ними компании должны выплатить ПриватБанку расходы на слушания в суде предыдущей инстанции, вставшей на сторону Коломойского. Это еще около 3,4 млн. фунтов стерлингов.

Указанные средства Коломойский и Боголюбов должны выплатить ПриватБанку до 12 ноября.

Напомним, 15 октября Апелляционный суд Англии и Уэльса принял сторону ПриватБанка в вопросе юрисдикции судебной тяжбы и продолжил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова, наложенный в связи с подозрением, что бывшие владельцы ПриватБанка могли вывести из него 1,9 миллиарда долларов.

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