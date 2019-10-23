“Слуга народа”: Шевченко советовали не выступать на россТВ

При этом партия не запрещает общаться с российскими СМИ.

Партия “Слуга народа” советовала нардепу Евгению Шевченко не выступать в прямом эфире российского телеканала, однако тот ослушался. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает Лига.Нет.

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Корниенко рассказал, что шевченко предварительно советовался с руководством фракции о том, появляться ли ему в прямом эфире Первого канала РФ. Ему никто не запрещал, но советовали отказаться от этого предложения.

Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать, - рассказал Корниенко.

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Сам Корниенко рассказал, что ему тоже предлагали поучаствовать в программах российского ТВ, но он отказался. По словам нардепа, он не общается с государственных телевидением РФ. Это принципиальная позиция.

В понедельник будем решать, что дальше организационно делать, - добавил он.

Напомним, “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале. Нардеп от СН выступил на российском канале.

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