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“Слуга народа”: Шевченко советовали не выступать на россТВ

Комментариев: 1
При этом партия не запрещает общаться с российскими СМИ.
Евгений Шевченко
Евгений Шевченко
пресс-служба СН

Партия “Слуга народа” советовала нардепу Евгению Шевченко не выступать в прямом эфире российского телеканала, однако тот ослушался. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает Лига.Нет.

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Корниенко рассказал, что шевченко предварительно советовался с руководством фракции о том, появляться ли ему в прямом эфире Первого канала РФ. Ему никто не запрещал, но советовали отказаться от этого предложения.

Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать, - рассказал Корниенко.

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Сам Корниенко рассказал, что ему тоже предлагали поучаствовать в программах российского ТВ, но он отказался. По словам нардепа, он не общается с государственных телевидением РФ. Это принципиальная позиция.

В понедельник будем решать, что дальше организационно делать, - добавил он.

Напомним, “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале. Нардеп от СН выступил на российском канале.

 

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Теги: Корниенко, Шевченко, россТВ
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Комментариев (1)
Операторська    23.10.2019, 15:23
Оценка:  0
Операторська
і це Шевченко? падлюка продажна, йому бач мова заважає, хоче компромісів - з ким? і от це таких понабирали в партію слуг московії
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