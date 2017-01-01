"Странный архаизм": Дубилет хочет отказаться от публикации законов в газетах

В правительстве хотят перейти на публикацию новых нормативно-правовых актов на официальных порталах органов власти.

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Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предлагается отказаться от практики публиковать в газетах “Голос України“ и “Урядовий Кур‘єр“ текст каждого закона и постановления, принятого парламентом. Вместо этого правительство предлагает перейти на публикацию законов в Интернете. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах “Голос України“ или “Урядовий Кур‘єр“. Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке, - написал министр.

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По словам Дубилета, данная инновация позволит не только избавиться от устаревших бюрократических процедур в законотворчестве, но и сделает невозможными некоторые виды манипуляций с целью оттянуть вступление законов в силу:

Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал — у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий. И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день! Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз, - рассказал министр.

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По словам Дмитрия Дубилета, после того, как Рада отменит обязательную публикацию законов в газетах, начнется общественное обсуждение дальнейшей судьбы газет “Голос України“ или “Урядовий Кур‘єр“.

Напомним, Кабмин планирует сократить численность персонала Госаудитслужбы в 8 раз. При этом будут значительно изменены приоритеты ее работы.

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