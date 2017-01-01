Дубинский: С*ка, давайте проходить детектор, бл*дь, а то п*зданули - и в кусты

Скандальный нардеп снова отличился.

Скандальный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский публично призвал своих коллег пройти тестирование на детекторе лжи. Об этом он сказал в видео для своего Youtube-канала.

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Дубинский отметил, что сам готов к проверке и не понимает, почему его обвиняют во взяточничестве его же коллеги, а сами отказываются от проверки.

Если уж вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, говорить о том, что кто-то взял бабки, о том, что нужно кого-то проверить на детекторе лжи, так, сука, идите до конца, а не п#здите. А если уж заявили такое, так давайте проходить проверку. Но нет же, сегодня пресс-служба фракции Евгения Кравчук пишет пост, что не надо уже проходить детектор лжи. Они со всеми членами финансового комитета от "Слуги народа" поговорят, выслушают их позицию, а потом примут решение, есть ли в этом какой-либо состав преступления, проконсультируются с графологами, полиграфологами, уфологами, я не знаю, с кем они собираются консультироваться. И после этого только примут решение, нужен ли полиграф, - заявил Дубинский.

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Он также акцентировал, что все члены финансового комитета парламента должны пройти детектор лжи. Дубинский добавил, что научит коллег “отвечать за базар”.

Сам Дубинский анонсировал, что пройдет полиграф завтра в 20:00 в прямом эфире совместно с Давидом Арахамией. Также он пригласил присоединиться желающих нардепов от "Слуги народа".

Напомним, Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”. Президент пообещал попрощаться с нечестными депутатами.

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