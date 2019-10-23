Стали известны фамилии депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ
Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали за поправку Андрея Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“ №1084. Этим законопроектом был открыт импорт электроэнергии из России.
Об этом сообщает Главком.
В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов, членов комитета проголосовали “за“:
- Андрей Герус,
- Остап Шипайло,
- Андрей Жупанин,
- Роман Мулик,
- Дмитрий Вяхирь,
- Юлий Камельчук,
- Александр Юрченко,
- Олег Семинский,
- Евгений Пивоваров.
Все депутаты - представители партии “Слуга народа“.
Поправка №8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран не членов Энергетического Сообщества, то есть, разрешила импорт электроэнергии из России.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, где председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки.
Большинство енергроекспертив расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.