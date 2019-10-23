Стали известны фамилии депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ

Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали за поправку Андрея Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“ №1084. Этим законопроектом был открыт импорт электроэнергии из России.

Об этом сообщает Главком.

В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов, членов комитета проголосовали “за“:

Андрей Герус,

Остап Шипайло,

Андрей Жупанин,

Роман Мулик,

Дмитрий Вяхирь,

Юлий Камельчук,

Александр Юрченко,

Олег Семинский,

Евгений Пивоваров.

Все депутаты - представители партии “Слуга народа“.



Поправка №8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран не членов Энергетического Сообщества, то есть, разрешила импорт электроэнергии из России.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, где председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки.

Большинство енергроекспертив расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.