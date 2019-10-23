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Стали известны фамилии депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ

Комментариев: 3
Стали известны фамилии депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ

Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали за поправку Андрея Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“ №1084. Этим законопроектом был открыт импорт электроэнергии из России. 

Об этом сообщает Главком.

В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов, членов комитета проголосовали “за“:

  • Андрей Герус,
  • Остап Шипайло,
  • Андрей Жупанин,
  • Роман Мулик,
  • Дмитрий Вяхирь,
  • Юлий Камельчук,
  • Александр Юрченко,
  • Олег Семинский,
  • Евгений Пивоваров.

Все депутаты - представители партии “Слуга народа“.

Поправка №8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран не членов Энергетического Сообщества, то есть, разрешила импорт электроэнергии из России. 

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, где председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки.

Большинство енергроекспертив расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 

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Комментариев (3)
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ira0957    23.10.2019, 17:04
Оценка:  0
ira0957
И чё??? ))
Хулиганка*    23.10.2019, 16:23
Оценка:  -1
Хулиганка*
пусть закупают у кого угодно, если тарифы будут снижены. А вот персонально для нужд порохоботов, один из которых отписался внизу, я бы посоветовала покупать электроэнергию где-нибудь в Новой Зеландии.
Андрей_и_Богдан    23.10.2019, 16:12
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Слуги... Давно это Ко3ломойский стал "народом"?
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