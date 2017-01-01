В Сумах пьяный водитель угрожал суицид копам из-за протокола
В Сумах водитель автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угрожал патрульным самоубийством, если те будут составлять на него протокол.
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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Сейчас будет суицид. У меня четверо детей. Я вас предупредил... Суда не будет. Ответственность будет лежать на вас, - сказал водитель.
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После этих слов мужчина сел в свой автомобиль, доставил из багажника ружье и угрожал застрелить себя. Копы оперативно обезоружили водителя и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Как потом оказалось, на протяжении этого года мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, под Киевом поймали пьяного маршрутчика: алкоголь в крови превышал норму в 9 раз. В Боярке под Киевом патрульные поймали водителя автобуса, который пьяным ездил за рулем.
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