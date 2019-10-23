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Выходные на Новый год: Правительство определилось с датами

Комментариев: 4
Празднование Нового года 2020 выпадает на середину рабочей недели.
На Рождество и Новый год будет по 4 выходных
На Рождество и Новый год будет по 4 выходных
depositphotos.com

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Кабинет министров Украины  23 октября принял распоряжение №7-р, в котором содержатся рекомендации о количестве выходных дней на новогодние и рождественские праздники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после заседания правительства.

Поскольку Новый год в 2020 году выпадает на середину рабочей недели - среду, 1 января, рабочие дни с понедельника, 30 декабря и вторника, 31 декабря перенесли на две субботы - 21 декабря и 28 декабря.

В Кабинете министров также решили сделать выходным понедельник, 6 января 2020 года. Рабочий день перенесли на субботу, 11 января.

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Таким образом, в соответствии с документом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. На Рождественские праздники украинцы тоже получат четыре выходных подряд – с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Несмотря на то, что длинные выходные придется отрабатывать по субботам, дни отработок будут предпраздничными и поэтому сокращенными на 1 час.

Как сообщалось 20 октября, синоптики предупредили о похолодании в Киеве - прогнозируют скорые морозы и снегопады. 

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Теги: Рождество, Новый год, праздники, выходные
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Комментариев (4)
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Сливной_Бачок    23.10.2019, 16:54
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Тупость - выходить 3/01 в пятницу. Уже бы по 7 сделали каникулы
ira0957    23.10.2019, 17:01
Оценка:  0
ira0957
Да, тупость. Такая вот она, незалежнисть )
hcr    23.10.2019, 16:52
Оценка:  0
hcr
Три субботы работать - идиоты.
ira0957    23.10.2019, 17:01
Оценка:  0
ira0957
Да. Такие вот уж вы, шароварники )
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