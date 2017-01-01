ГБР получит материалы расследования о мальдивских каникулах Порошенко – суд

Журналистские материалы передаются во временное пользование в рамках расследования о незаконном пересечении границы.

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Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) разрешение на временный доступ к материалам журналистского расследования “Mr. Petro Incognito“ о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Об этом сообщает “Радіо Свобода“.

Данное решение суд принял еще 17 октября в рамках досудебного расследования ГБР относительно вероятной “незаконной переправки лиц“ - в частности, экс-президента - через государственную границу “с использованием заведомо поддельных документов“.

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Сообщается, что, если в течение месяца редакция “Схемы: коррупция в деталях“ не предоставит правоохранителям указанную информацию, суд по запросу ГБР может разрешить проведение обыска для изъятия указанных материалов.

В частности журналисты должны передать в ГБР весь отснятый материал, информационные запросы и ответы на них, выполненные во время подготовки указанной передачи, документы, подтверждающие работу журналистов и вспомогательного персонала над данным материалом, другие имеющиеся материалы, касающиеся указанной телепередачи.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта “Схемы“ опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

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