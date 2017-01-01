"Схемы" возмущены запросом ГБР по мальдивскому делу Порошенко

Журналисты недовольны, что ГБР требует материалы, не имеющие отношения к расследуемому преступлению.

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Редакция программы “Схемы“ считает чрезмерным объем данных, затребованных Государственным бюро расследований по делу о мальдивских каникулах Порошенко. Об этом говорится в официальном заявлении редакции, опубликованном Радио Свобода.

Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий экс-президентом Петром Порошенко, непонятно, как в официальном установлении этого факта могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, их зарплаты и внутренняя коммуникация, – говорится в заявлении.

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Журналисты также отмечают, что такой придирчивый интерес силовиков к процессу подготовки материала несет в себе потенциальные риски раскрытия источников информации.

Понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно – например, редакция не будет предоставлять переписки журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков, – заявили журналисты.

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Кроме того, редакция выражает удивление поведением следователей ГБР. Ранее “Схемы“ предоставляли ведомству материалы по своим расследованиям в добровольном порядке.

Поэтому непонятно, зачем для дальнейшего сотрудничества следователям понадобилось применять инструмент принуждения, под угрозой обысков, – удивляется редакция.

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“Схемы“ отмечают невозможность предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию, которая, очевидно, не имеет отношения к существу уголовного дела, и несет риски раскрытия журналистских источников.

Напомним, сегодня стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил ГБР разрешение на временный доступ к материалам журналистского расследования “Схем“ о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Среди прочего следователей заинтересовали документы о работе самих журналистов – их рабочем графике, зарплатах и т.п.

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