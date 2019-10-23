Количество местных депутатов нужно сократить на 40% — Слуга народа

Также на треть сократится численность депутатов областных советов.

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В рамках реформы децентрализации существенно сократят количество депутатов областных и местных советов. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции “Слуга народа“, член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, пишет Укринформ.

По количеству депутатов в облсоветах. Мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас, чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить, - сообщил он.

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Нардеп также анонсировал сокращение количества депутатов местных советов почти вдвое.

У нас сейчас около 100 тыс. депутатов местных советов. Их будет около 60 тыс. То есть почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов, - рассказал Корниенко.

Напомним, Кабмин планирует сократить численность персонала Госаудитслужбы в 8 раз. При этом будут значительно изменены приоритеты ее работы.

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