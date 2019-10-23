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Количество местных депутатов нужно сократить на 40% — Слуга народа

Комментариев: 8
Также на треть сократится численность депутатов областных советов.
Количество местных депутатов нужно сократить на 40%
Количество местных депутатов нужно сократить на 40%
rada.gov.ua

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В рамках реформы децентрализации существенно сократят количество депутатов областных и местных советов. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции “Слуга народа“, член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, пишет Укринформ.

По количеству депутатов в облсоветах. Мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас, чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить, - сообщил он.

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Нардеп также анонсировал сокращение количества депутатов местных советов почти вдвое.

У нас сейчас около 100 тыс. депутатов местных советов. Их будет около 60 тыс. То есть почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов, - рассказал Корниенко.

Напомним, Кабмин планирует сократить численность персонала Госаудитслужбы в 8 раз. При этом будут значительно изменены приоритеты ее работы.

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Теги: Корниенко, Верховная Рада, облсовет, местные советы, депутаты
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    23.10.2019, 17:48
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Что-то мне кажется, что они там засиделись. Уже вонь пошла. Пора менять.
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 17:47
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Если речь идет о МЕСТНОМ САМО управлении, то сверху не имеют права диктовать местным общинам, сколько избирать депутатов. Тем более, что, как правило, в местных советах депутаты зарплату и квартиры не получают.
KIBARG    23.10.2019, 18:12
Оценка:  -2
KIBARG
Та о чём вы говорите? Нас медленно но уверенно ведут к диктатуре под соусом расправы над "разбойниками". Уже потихоньку принимаются законы, урезающие наши права, и паралельно с ними мизерные штрафы для чиновников за провтыки. Пролетарий радуется как господам грозят пальчиком....
KIBARG    23.10.2019, 18:12
Оценка:  -2
KIBARG
... и не видит как его в это время потихоньку раздевают.
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 18:21
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ой! Не надо мне рассказывать! Я все вижу и понимаю. Более того, это уже коснулось меня лично.
ЗаУкраїну    23.10.2019, 18:29
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Да ты шо. коЦ? Тебе лично пайку урезали? Вот видишь, поперли сраной метлой твоего хряка, науциков вааще под плинтус загнали. А все потому что ты и твои сосратники хреново работали..))
ЗаУкраїну    23.10.2019, 18:32
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
А чем тебе кибарг диктатура не нравится? Пусть жи.два напоследок порезвится. Пусть всласть поиздеваются. Потом наступит очередной холокост, исход, и очищение Украины от нечисти.
гуляка_редкий    23.10.2019, 17:33
Оценка:  0
гуляка_редкий
а слуг урода в тюрьму
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