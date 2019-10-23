Доллар по 27 грн, ВВП +3,7%: Кабмин утвердил прогноз экономики на 2020г

Есть и более оптимистичный, но менее реальный сценарий с долларом по 24,8 и ростом ВВП 4,8%.

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Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2020 год – один из важнейших документов правительства, на основе которого строится государственный бюджет и определяется экономическая и социальная политика в государстве. Об утверждении прогноза сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства в среду, 23 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Средний курс на 2020 год, который мы закладываем в консервативном прогнозе 27 гривен за доллар. В оптимистическом, если экономика будет быстрее расти, то мы закладываем курс 24,8 гривны за доллар, - рассказа премьер.

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По словам Гончарука, в своей работе правительство будет ориентироваться на консервативный прогноз развития экономики. По данным этого прогноза перестроят проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в Раде. Консервативный прогноз предполагает рост экономики в 2020 году на 3,7%.

Но в Кабмине считают, что украинская экономика способна расти и более высокими темпами, если удастся добиться реальных результатов в борьбе с коррупцией. В этом случае реализуется оптимистичный прогноз экономического роста - 4,8% по итогам 2020 года.

Напомним, принятый в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год базировался на старом макроэкономическом прогнозе, составленном еще предыдущим правительством. Команда Гончарука пообещала, что ко второму чтению проект бюджета переработают с учетом нового макроэкономического прогноза.

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