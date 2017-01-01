Взрыв гранаты в Киеве: появилось видео

В момент взрыва бывший участник АТО и охранник клуба сидели на ступеньках возле здания.

Один из мужчин погиб на месте, второй - в "скорой" kyiv.npu.gov.ua

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Момент взрыва гранаты на улице Пушкинская в Киеве попал в объектив камер видеонаблюдения. Ролик публикует в среду, 23 октября, Цензор.нет.

Слева в кадре можно заметить двух мужчин, которые сидят на ступеньках. Яркая вспышка видна на 15 секунде видео. После взрыва оба мужчины падают.

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Как стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев.

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