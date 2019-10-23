Горбатюка уволили из ГПУ

Рябошапка уволил Горбатюка из ГПУ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюк.

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Об этом сам Горбатюк рассказал Украинской правде.

По его словам, приказ Рябошапка подписал сегодня, 23 октября. Ему самому об этом решении сообщили в отделе кадров.

Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Еще не знакомился с приказом. В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не имели оснований. Это, в принципе, наверное, признаки преступления, - сказал Горбатюк.

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Формально, по словам Горбатюка, его могли уволить в связи с переаттестацией прокуроров. Между тем, он считает, что его увольнение связано с тем, что он неудобный для нового руководства ГПУ.

Напомним, на переаттестацию не допустили 200 прокуроров. К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергей Горбатюк.

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