В Днепре курсант университета МВД бросился в погоню за вором и задержал его

За преступником пришлось бежать метров 500.

В Днепре курсант 4 курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел Юрий Тополянский, увидев вора в супермаркете, бросился его догонять и успешно задержал преступника.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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“Курсант 4 курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел Юрий Тополянский после занятий решил зайти в супермаркет “АТБ“, недалеко университета. На входе в магазин увидел молодого человека лет 25-ти на вид. Тот быстро шел к выходу, но не через кассу, а со стороны товарных стеллажей, держа перед собой продукты. За ним двинулся охранник, но вор уже выбежал на проспект. Юрий Тополянский среагировал мгновенно. Оставил вещи и бросился догонять мужчину вместе с охранником“, - сказано в сообщении .

Бежать пришлось метров 500. Через несколько кварталов курсант задержал вора и вернул его в супермаркет. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они доставили правонарушителя в отдел полиции.

Старший охранник магазина торговой сети “АТБ“ Артем Малеев замечает, что посетители очень часто остаются равнодушными в таких ситуациях.

“Курсант увидел, что происходит, и сразу же побежал за вором. Хотя мог пройти мимо, не стал делать вид, что ничего не заметил. По моему мнению, такие полицейские нужны в Днепре. Парню желаю успехов в его нелегкой работе“, - отметил Малеев.

По мнению Юрия Тополянского, этот поступок - не что иное, как работа. Все, как он давно мечтал - помогать людям.

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“Мы 24/7 пребываем на службе в полиции. В законах это четко прописано. Поэтому нас учат, что полицейский должен предотвратить правонарушение и способствовать задержанию преступника. В моем случае все произошло как-то рефлекторно. Даже не сомневался“, - рассказал курсант факультета подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции.

Наставник будущего полицейского, ведущий специалист факультета Иван Богатырь о Юрии говорит как о настоящем товарище и ответственном курсанте.

“Он имеет хорошие отношения с коллективом. К тому же, на него всегда можно положиться. Серьезно и ответственно относится и к службе. Каждое задание будет выполнять осознанно. И инициативу готов проявить“, - отметил Богатырь.

Как сообщалось 7 сентября, в Днепре оператор местного СМИ спас самоубийцу.

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