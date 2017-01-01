“Слуга народа” собралась выгнать двух депутатов, - Дубинский

Заседание проведут 28 октября.

В понедельник, 28 октября, “Слуга народа” собирается на заседание, на котором собираются выгнать двух мажоритарщиков. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский, передает Depo.ua.

Читай также: Дубинский: Давайте проходить детектор, а то все в кусты

По его словам, на этом заседании планируется исключения из состава партии двух мажоритарщиков. Также нардеп ответил, кого именно выгонят.

Первый кандидат - Евгений Шевченко. Нардеп, который вышел в прямой эфир российского канала и рассказал о компромиссе с сепаратистами.

Читай также: “Это я придумал проходить детектор”: Арахамия рассказал подробности

Второй кандидат - Вячеслав Медяник, который попался на переписке, где обещал решить вопрос с прокуратурой.

Напомним, Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”. Зеленский заверил, что держит ситуацию под контролем несмотря на то, что находится с визитом в Японии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram