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“Слуга народа” собралась выгнать двух депутатов, - Дубинский

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Заседание проведут 28 октября.
Дубинский сделал заявление
Дубинский сделал заявление
facebook.com/alterdubinskyi

В понедельник, 28 октября, “Слуга народа” собирается на заседание, на котором собираются выгнать двух мажоритарщиков. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский, передает Depo.ua.

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По его словам, на этом заседании планируется исключения из состава партии двух мажоритарщиков. Также нардеп ответил, кого именно выгонят.

Первый кандидат - Евгений Шевченко. Нардеп, который вышел в прямой эфир российского канала и рассказал о компромиссе с сепаратистами.

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Второй кандидат - Вячеслав Медяник, который попался на переписке, где обещал решить вопрос с прокуратурой.

Напомним, Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”. Зеленский заверил, что держит ситуацию под контролем несмотря на то, что находится с визитом в Японии.

 

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Теги: Дубинский, Медяник, Шевченко, СН
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