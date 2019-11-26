Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Новый Год-2020

На новогодние праздники украинцев ожидает два продолжительных уик-энда, но их придется отрабатывать.

Выходные и отработки на Новый год 2020 в Украине depositphotos.com

Кабинет министров Украины принял распоряжение с рекомендациями о Новогодних выходных. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В распоряжении традиционно содержатся рекомендации о количестве выходных дней и отработок на праздники.

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Так как Новый год-2020 приходится на среду, Кабмин принял решение сделать 30-31 декабря выходными. Так у украинцев появится первый четырехдневный уик-энд. Но оба дополнительных выходных придется отработать - 21 декабря и 28 декабря соответственно.

Фото: fakty.com.ua

Кроме того выходным будет понедельник 6 января 2020 года. Соответственно на Рождественские праздники тоже ждет четырехдневный отдых - с 4 по 7 января. Понедельник придется отрабатывать в субботу, 11 января.

Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, поэтому будут сокращенными на 1 час.

Напомним, Кабмин назвал выходные на Рождество. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин определился с количеством выходных на рождественские праздники.

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