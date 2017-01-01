Такое публичное обличение лоббистов в парламенте анонсировал лично глава президентской фракции Арахамия.

Свидетель по делу о взятках в Раде расскажет всё на ТВ facebook Слуги народа

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Свидетель, заявивший о взятках нардепам по 30 тысяч долларов, публично расскажет о том, что ему известно. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия во время брифинга 23 октября.

По словам главы пропрезидентской фракции, свои обвинения свидетель озвучит в эфире телевидения в четверг 24 октября:

Завтра на “1+1“ меня пригласили на “Право на власть“ и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов, - сообщил он.

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Арахамия также рассказал, что информация о том, что лоббисты предлагают взятки депутатам, поступала и раньше:

Сначала мы услышали сигналы... Ко мне подошел один депутат и говорит: “Мне здесь какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования“. Зафиксировали мы это. Потом ко мне подошла другая и говорит: “А мне 30 тысяч долларов предлагают“. Я говорю: “Давайте мы все эти сигналы передадим в правоохранительные органы“. Но сейчас произошел такой резонанс и правоохранительные органы должны реагировать на публичные заявления и я говорю: “Давайте тогда покажем всей стране, кто это и как это“, - рассказал Арахамия.

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По словам главы фракции, человек, который 24 октября выступит в эфире телеканала, был свидетелем предложения взятки. Но прямых доказательств передачи средств у него нет.

Напомним, 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов 11-ю нардепами из парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что все члены данного комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.

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