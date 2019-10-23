Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский о нормандской встрече: Ждем развод войск

Комментариев: 9
Для организации саммита лидеров нормандского формата необходимо развести войска в Петровском и Золотом.
Зеленский верит, что войска в Петровском и Золотом разведут
Зеленский верит, что войска в Петровском и Золотом разведут

Нормандская встреча состоится только после разведения войск на Донбассе в районе Петровского и Золотого. Об этом в в интервью Сегодня сказал президент Владимир Зеленский в среду, 23 октября.

"Очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна", - сказал президент.

Он считает, что встреча "четверки" необходима, чтобы предотвратить заморозку конфликта, как это произошло в Молдове с Приднестровьем.

"Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но – без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос... Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "четверка" в нормандском формате", - сказал Зеленский.

Отметим, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сложности организации встречи лидеров нормандской четверки из-за новых подходов и запросов "одной из сторон".

Как известно, РФ настаивает на разведении сил в Петровском и Золотом до встречи нормандской четверки. Разведение затягивается из-за несоблюдения необходимых семи дней "тишины".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, минские договоренности, нормандская четверка, разведение сил на Донбассе, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    23.10.2019, 19:48
Оценка:  0
nelci
Тишины не будет никогда(!) до тех пор пока там присутствуют патриоты со своим видением мира путем уничтожения сепаров.
nelci    23.10.2019, 19:50
Оценка:  0
nelci
Зе если сможет наконец взять власть в свои руки будет прогресс, но это маловероятно...
Брюква_и_Клюква    23.10.2019, 19:44
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Сказал бы короче: "Ждем развод"
VSHIVANKA    23.10.2019, 19:29
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ЖДУН.....)))
ВасСсилич    23.10.2019, 19:25
Оценка:  -2
ВасСсилич
как же меня бесит эта Зеленая плесень . комбинатор Хренов
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 19:22
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Лохов уже развели, теперь войска разводить будете?
bertal    23.10.2019, 19:25
Оценка:  +4
bertal
лохов всегда разводят, на то они и лохи. А вот прекратить обстрелы;- для начала- нужно "включать" мозги и договариваться.
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 19:27
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
А как ты включишь чужие мозги? И договариваться о чем? РФ войну начала не для того, чтобы договариваться. И компенсации РФ сама собой нам не заплатит.
bertal    23.10.2019, 19:22
Оценка:  +1
bertal
А она будет? Или Россия сама будет решать: когда и как? Наивный или тупой?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь