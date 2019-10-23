Арахамия: Раскола в Слуге народа нет

Глава фракции монобольшинства не отрицает, что горячие дискуссиии в политической силе все же есть.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отрицает наличие раскола в политсиле, о котором пишут СМИ, сообщает 23 октября LB

По его словам, эта информация неправдивая и ни о каком расколе речи быть не может.

"Все хотят увидеть какой-то раскол Слуги народа. Такого нет. Вы же видите, как мы голосуем? Если мы нормально голосуем, у нас есть партийная дисциплина, все работает - это означает, что никаких расколов", - сказал он.

При этом он признал, что во фракции существуют дискуссии.

"У нас 254 человека. Горячие дискуссии есть даже во фракциях, где 18-20 людей, а у нас еще больше горячих дискуссий. У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты. Конечно они все имеют свои мысли и так далее. Но раскола в нашей фракции нет", - сказал Арахамия.

Как известно, на этой неделе в Слуге народа возник громкий скандал из-за информации о том, что ряд депутатов получили по 30 тысяч долларов, чтобы завалить законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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