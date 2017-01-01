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На Харьковщине мужчина угрожает сжечь себя у здания налоговой

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Мужчина привез к зданию налоговой инспекции шесть автомобильных покрышек и канистру, в которой был бензин.
На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции
На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции
ГолосUA

В городе Купянск местный житель угрожает сжечь себя под стенами налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области в среду, 23 октября.

Информация о том, что у входа в административное здание налоговой инспекции в Купянске неизвестные разложили автомобильные покрышки, поступила правоохранителям еще 22 октября.

На месте происшествия выяснилось, что 44-летний мужчина на своем автомобиле привез к зданию налоговой инспекции шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой был бензин.

"Он сообщил, что если не будут выполнены требования по разблокировке его налоговых накладных, он начнет разжигать шины, и соберет людей на акцию протеста под административным зданием", – говорится в сообщении.

Также мужчина угрожал сжечь себя и собственным автомобилем заблокировал вход на территорию налоговой.

Правоохранители предупредили гражданина, что такие действия являются нарушением законодательства и изъяли автомобильные покрышки и канистру. Мужчина до сих пор продолжает свою акцию. На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о призывах к совершению действий, угрожающих общественному порядку (ст.295 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Бердичеве мужчина совершил самоподжог на сессии горсовета. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но обошлось без госпитализации.

Также сообщалось, что пенсионер устроил самосожжение перед прокуратурой Ужгорода. Впоследствии он скончался в больнице.

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Теги: Харьковская область, полиция, мужчина, поджог, налоговая, самосожжение, поджег
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Источник: korrespondent.net

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