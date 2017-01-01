Появился текст законопроекта о легализации игорного бизнеса

Проект закона разработан Кабинетом министров, поэтому имеет все шансы успешно пройти через парламент с минимальными изменениями.

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На сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроектом предлагается система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.

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При этом устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр; специальные требования на соответствие игорного оборудования и программного обеспечения, используемых для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам.

Планируется установить и требования к идентификации игроков, в частности, несовершеннолетних лиц, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

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Также вводится принцип “ответственной игры“, предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

При этом документом устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.

Проектом определяются специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

Для размещения казино специальной игорной зоной являются территории отелей категории “пять“ звезд, для размещения залов игровых автоматов специальной игорной зоной являются территории отелей категории от “трех“ до “пяти“ звезд“, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее новые власти обещали легализовать игорный бизнес в Украине в максимально сжатые сроки. При этом отмечалось, что теневой игорный бизнес сейчас имеет миллиардные обороты.

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