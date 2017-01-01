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Арахамия и Дубинский проходят детектор лжи: онлайн

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Во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия и нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский пройдут тест на полиграфе вечером в среду, 23 октября. Korrespondent.net ведет онлайн-трансляцию этого события с 20.00 по киевскому времени.

Перед проверкой, которая запланирована на 20:00, нардепы проводят брифинг. В частности, Арахамия заявил, что завтра свидетель по делу будет встречаться с правоохранительными органами. Дубинский отметил, что тест на полиграфе займет до 40 минут на каждого.

Накануне во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал. В Офисе президента и руководстве фракции подозревает 11 депутатов в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Теперь всем, кто оказался в зоне риска предлагают пройти полиграф. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство, а однопартийцы не стесняются публично критиковать друг друга.

Президент Владимир Зеленский лично призвал этих депутатов пройти детектор лжи.

Сегодня вечером проверку на полиграфе должны пройти Давид Арахамия и Александр Дубинский.

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Источник: korrespondent.net

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